Правительство поддержало ужесточение наказания для педофилов

Правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Депутат сообщил, что такое решение было принято на комиссии по законопроектной деятельности. Инициативу также поддержал Верховный суд России.
Законопроект об ужесточении наказания для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» Павлом Крашенниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Авторы инициативы предложили ввести пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.
Ранее Хинштейн заявил, что в Госдуме займутся разработкой идеи об электронных браслетах для педофилов, которые вышли на свободу