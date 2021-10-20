Осенний гардероб более трети россиян состоит из темных тонов

В начале холодного сезона мужчины меняют кроссовки на ботинки, а женщины – каблуки на более удобную обувь. При этом самым популярным осенним головным убором респонденты считают шапку

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Медиахолдинг Rambler&Co совместно с глянцевым онлайн-журналом для стильных и активных девушек WMJ.ru узнали, из чего состоит осенний гардероб россиян.

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Жизнерадостные оттенки в 2021 году — хит мировых подиумов. Однако более трети опрошенных (37%) не рассматривают яркую одежду для холодного сезона. Столько же (37%) готовы разнообразить такими вещами свой привычный сезонный гардероб, у 16% вся одежда только цветная вне зависимости от времени года, каждый десятый носит их только летом.

Головные уборы до наступления сильных холодов не достают из шкафов только 20% респондентов. Остальные берегут здоровье осенью: почти треть (30%) выбирают шапки, 23% – кепки, 16% пользуются капюшоном, 6% любят береты, 3% – платок или палантин, а в шляпах на улицах можно увидеть только 2% участников опроса.

Чуть более четверти опрошенных россиян (26%) меняют верхнюю одежду раз в 3-4 сезона, 21% – раз 5-6 сезонов, а 8% модников обновляют гардероб каждую осень. Почти половина респондентов (45%) носят одни и те же осенние пальто или куртку до тех пор, пока не надоест.

На новую верхнюю одежду большинство участников опроса (39%) готовы потратить до 5 000 рублей. Почти столько же (36%) закладывают в бюджет от 5 000 до 10 000 рублей. Всего 16% россиян рассчитывают приобрести пальто или куртку на сумму от 10 000 до 20 000 рублей и 9% готовы тратить больше 20 000 рублей.

Более половины респондентов (53%) носят в холодное время худи – опрошенные считают, что в нём тепло и удобно. 26% осенью ценят наличие в одежде капюшона, 13% выбирают оверсайз, а 5% покупают вещи только с удобными карманами. Остальным не принципиально наличие определённых элементов.

Предпочтения по обуви зависят от гендера. Например, 56% мужчин носят ботинки, а не кроссовки, а 66% женщин осенью отказываются от каблуков.