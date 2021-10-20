Россияне начали бронировать туры на нерабочую неделю

После предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой россияне поспешили забронировать гостиницы в курортных городах на период с 30 октября по 7 ноября, сообщает телеканал Россия 24.

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Отмечается, что многие россияне планируют если не провести внеплановый отпуск в Крыму и Сочи, то хотя бы поработать в курортных условиях.

В Крыму продолжают принимать туристов, однако там были введены строгие антиковидные ограничения. На полуострове действует масочный режим, а в ряде гостиниц требуют предоставлять при заселении отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Также в Симферополе приостановлена работа популярных у туристов мест развлечений: клубов, караоке и кальянных. Однако можно посещать филармонии, цирки, кинотеатры и театры при условии соблюдения 50%-ной заполняемости зала.

В Севастополе же даже в рестораны и прочие заведения общепита нельзя попасть без QR-кода или справки о наличии антител.

Напомним, что глава государства поддержал идею Голиковой о введении нерабочих дней в России.

«Поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — объявил российский лидер.