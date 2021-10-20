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Путин потребовал не допустить ситуации с коронавирусом, как в Европе

Алиса Селезнёва
1 час назад

Президент Владимир Путин потребовал не искажать статистику по заболевшим в регионах и не допустить в России ситуации, как в европейских странах, где больных по несколько суток держали на ИВЛ в «скорых». Об этом он заявил на совещании с правительством, трансляцию с которого ведет РИА Новости.

Путин потребовал не допустить ситуации с коронавирусом, как в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подчеркнул, что ни в коем случае нельзя занижать статистику и приукрашивать картину по заболеваемости коронавирусом, а также попросил Минздрав оказать кадровую помощь регионам, где сложилась наиболее тяжелая обстановка.

Нельзя допустить в России ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в «скорых», подчеркнул Владимир Путин.

«У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Некоторые даже не добираются до больниц - мест не хватает. Я прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило», - призвал президент России.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня президент России поддержал эту инициативу.

В России 20 октября был зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей среди больных коронавирусом – за сутки скончались 1028 человек. Также за последние 24 часа было лабораторно подтверждено 34 073 новых случая заражения коронавирусом. Лидерство по приросту зараженных удерживает Москва (+5847), на втором месте Санкт-Петербург (+3274), на третьем - Московская область (+2590).

Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минздрав РФ,РИА Новости,
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