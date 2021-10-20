Путин готов продлить нерабочие дни после 7 ноября

Владимир Путин заявил, что нерабочие дни могут продолжиться и после 7 ноября. Об этом стало известно в ходе совещания президента с членами Правительства, трансляцию которого предоставил телеканал Россия 24.

Кроме того, глава государства поддержал идею введения нерабочих дней в России.

«Поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — объявил российский лидер.

Он также отметил, заработная плата сотрудников в нерабочие дни должна быть сохранена.

С предложением объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября к президенту обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что действующих мер по борьбе с распространением коронавируса в стране недостаточно.

«Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры — к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию — недостаточны», — подчеркнула Попова.