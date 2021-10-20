В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.48
Войти в почту

Путин готов продлить нерабочие дни после 7 ноября

Елена Прошина
1 час назад

Владимир Путин заявил, что нерабочие дни могут продолжиться и после 7 ноября. Об этом стало известно в ходе совещания президента с членами Правительства, трансляцию которого предоставил телеканал Россия 24.

Кроме того, глава государства поддержал идею введения нерабочих дней в России.

«Поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — объявил российский лидер.

Он также отметил, заработная плата сотрудников в нерабочие дни должна быть сохранена.

С предложением объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября к президенту обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что действующих мер по борьбе с распространением коронавируса в стране недостаточно.

«Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры — к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию — недостаточны», — подчеркнула Попова.

Она также осудила формальное исполнение ограничительных мер в части субъектов на фоне роста числа заболеваний COVID-19.

Общество,Видео,Анна Попова,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители