Россиян призвали воздержаться от поездок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала жителей России воздержаться от поездок в другие регионы из-за пандемии COVID-19. Об этом политик заявила на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным по вопросам распространения коронавируса, трансляцию которого ведет РИА Новости.
В ходе совещания Голикова также обратилась к правительству России с предложением ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в тех регионах, где эпидситуация особенно сложная – с субботы, 23 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, а Путин пообещал рассмотреть предложение Голиковой.
Кроме того, вице-премьер заявила, что для пациентов с COVID-19 и контактировавших с ним людей необходимо ввести «неукоснительную изоляцию».
Напомним, что 20 октября в России обновился антирекорд по числу смертей среди больных с коронавирусом – за сутки в стране скончались 1028 человек, общее число умерших достигло 226 353 человек. Лабораторно подтверждено 34 073 случая заболевания COVID-19, выздоровели 25 231 пациент.