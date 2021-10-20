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Россиян призвали воздержаться от поездок

Елена Прошина
1 час назад

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала жителей России воздержаться от поездок в другие регионы из-за пандемии COVID-19. Об этом политик заявила на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным по вопросам распространения коронавируса, трансляцию которого ведет РИА Новости.

Россиян призвали воздержаться от поездок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе совещания Голикова также обратилась к правительству России с предложением ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в тех регионах, где эпидситуация особенно сложная – с субботы, 23 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, а Путин пообещал рассмотреть предложение Голиковой.

Кроме того, вице-премьер заявила, что для пациентов с COVID-19 и контактировавших с ним людей необходимо ввести «неукоснительную изоляцию».

Напомним, что 20 октября в России обновился антирекорд по числу смертей среди больных с коронавирусом – за сутки в стране скончались 1028 человек, общее число умерших достигло 226 353 человек. Лабораторно подтверждено 34 073 случая заболевания COVID-19, выздоровели 25 231 пациент.

Общество,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Правительство РФ,РИА Новости,
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