Россиян призвали воздержаться от поездок

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала жителей России воздержаться от поездок в другие регионы из-за пандемии COVID-19. Об этом политик заявила на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным по вопросам распространения коронавируса, трансляцию которого ведет РИА Новости.

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В ходе совещания Голикова также обратилась к правительству России с предложением ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в тех регионах, где эпидситуация особенно сложная – с субботы, 23 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, а Путин пообещал рассмотреть предложение Голиковой.

Кроме того, вице-премьер заявила, что для пациентов с COVID-19 и контактировавших с ним людей необходимо ввести «неукоснительную изоляцию».