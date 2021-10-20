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В России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Мария Иванова
8 минут назад

Президент России Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Решение об этом было принято на совещание с правительством 20 октября.

В России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Фото: ТАССТАСС

Ранее с таким предложение к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

По мнению вице-премьера, в некоторых регионах с особенно высокой заболеваемостью нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.

Также Голикова призвала работодателей перевести непривитых сотрудников и работников старше 60 лет на удаленку на срок до четырех недель.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенных в 28 регионах QR-кодов недостаточно для борьбы с коронавирусом. Она подчеркнула, что ситуация требует «гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования».

Путин: уровень вакцинации остается не высоким

Ранее в течение пяти дней подряд в России обновлялся антирекорд по числу новых случаев COVID-19, прирост заболевших превышал 34 тысячи человек в сутки. 19 октября власти отчитались о самой высокой суточной смертности от коронавируса — 1015 человек.

Общество,Анна Попова,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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