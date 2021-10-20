Голикова потребовала изоляции для людей с COVID и их контактов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для пациентов с COVID-19 и контактировавших с ними людей необходимо ввести «неукоснительную изоляцию». Об этом она сообщила на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным, трансляцию опубликовало РИА Новости.

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Президент рассмотрит предложение Голиковой.

Накануне вице-премьер предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению Голиковой, в некоторых регионах с особенно высокой заболеваемостью нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.