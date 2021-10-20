На предприятиях предложили ввести QR-коды для работников

"Также считаем необходимым принятие всеми регионами страны решения о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее перенесенное заболевание, а для лиц с противопоказаниями к вакцинации - отрицательный ПЦР-тест... После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", - уточнила она.