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На предприятиях предложили ввести QR-коды для работников

Алиса Селезнёва
1 час назад

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после нерабочих дней регионам стоит расширить применение системы QR-кодов. Об этом она сообщила в ходе совещания президента с членами Правительства РФ, трансляцию которого предоставил телеканал Россия 24.

На предприятиях предложили ввести QR-коды для работников
Фото: ТАССТАСС

В том числе предлагается допускать на предприятия только обладателям QR-кодов, подтверждающих наличие антител или отсутствие заболевания.

"Также считаем необходимым принятие всеми регионами страны решения о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее перенесенное заболевание, а для лиц с противопоказаниями к вакцинации - отрицательный ПЦР-тест... После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", - уточнила она.

Напомним, 19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением ввести нерабочие дни из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в России. Свою идею она озвучила правительству на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею.

"Действительно, решения эти непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые", – уточнил глава кабмина.

Общество,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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