В Госдуме раскритиковали поцелуй Ивлеевой и Собчак

«Есть ли там пропаганда или нет, это предмет оценочных суждений, но, как минимум, нарушение ковидного режима со стороны данных участников просматривается. Сейчас такие цифры [заболеваемости — Прим. ред.] каждый день в Москве и Петербурге, надо понять, насколько приемлемо вообще проводить такие мероприятия. Когда нет других поводов раскрутить, прибегают к таким жестам. Ничего не могу сказать по этому поводу положительного», - пояснил представитель Госдумы.