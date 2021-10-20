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В Госдуме раскритиковали поцелуй Ивлеевой и Собчак

Елена Прошина
56 минут назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов осудил Ксению Собчак и Анастасию Ивлееву. Девушки поцеловались на сцене дрэг-шоу «Королевские кобры» - проекта, который был запущен в сентябре на YouTube-канале «НАСТЯ ИВЛЕЕВА». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме раскритиковали поцелуй Ивлеевой и Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Романов заявил, что участницы мероприятия демонстративно пренебрегли антиковидными мерами.

«Есть ли там пропаганда или нет, это предмет оценочных суждений, но, как минимум, нарушение ковидного режима со стороны данных участников просматривается. Сейчас такие цифры [заболеваемости — Прим. ред.] каждый день в Москве и Петербурге, надо понять, насколько приемлемо вообще проводить такие мероприятия. Когда нет других поводов раскрутить, прибегают к таким жестам. Ничего не могу сказать по этому поводу положительного», - пояснил представитель Госдумы.

Он отметил, что депутатский запрос по факту произошедшего направлять он пока не собирается. Самому Романову жалоб также не поступало.

«Мне жалоб не поступало, что это транслируется по каким-то ТВ-каналам. Если бы транслировалось, то мы бы отреагировали, потому что смотрят подростки, дети и возможны нарушения действующего законодательства. Это видео на телеканалах я не видел. А в интернете много чего показывается», - добавил зампредседателя комитета по контролю.

Ранее в Сети некоторые пользователи раскритиковали поцелуй Ивлеевой и Собчак, заявив о непристойности их поведения.

Отмечается, что «Королевские кобры» — первое в России травести-шоу. В рамках данного формата мужчины переодеваются в женскую одежду и выступают на сцене.

Общество,Анастасия Ивлеева,Михаил Романов,Ксения Собчак,Госдума,
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