В СК рассказали о типовом портрете преступника в России

Современные преступники в России стали активнее использовать информационные технологии и социальные сети. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.
"В настоящее время помимо общеуголовных преступников, то есть тех, кто совершает их на бытовом уровне, у нас возрастает интеллектуальная преступность. У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", — объяснил Сазонов.
Маньяки тоже активно применяют современные технологии для поиска своих жертв. Как объяснил замруководителя ГУК СКР, они, например, используют социальные сети, где через переписки и игры развращают молодое поколение.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что террористы приступили к созданию собственных киберподразделений. Эти действия могут обострить межгосударственные конфликты.