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В СК рассказали о типовом портрете преступника в России

Газета.Ru
51 минуту назад

Современные преступники в России стали активнее использовать информационные технологии и социальные сети. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.

В СК рассказали о типовом портрете преступника в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В настоящее время помимо общеуголовных преступников, то есть тех, кто совершает их на бытовом уровне, у нас возрастает интеллектуальная преступность. У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", — объяснил Сазонов.

Маньяки тоже активно применяют современные технологии для поиска своих жертв. Как объяснил замруководителя ГУК СКР, они, например, используют социальные сети, где через переписки и игры развращают молодое поколение.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что террористы приступили к созданию собственных киберподразделений. Эти действия могут обострить межгосударственные конфликты.

Общество,Анатолий Сазонов,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,РИА Новости,
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