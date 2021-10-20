В России обновлен антирекорд по смертям от COVID-19

В России зарегистрировали новый антирекорд по числу смертей среди больных с коронавирусом – за сутки скончались 1028 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Наибольшее количество смертей среди пациентов с COVID-19 за 20 октября зарегистрировано в Москве – 76 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург (62), третье – Нижегородская область (40). Всего за время пандемии в стране умерли 226 353 человека.

За последние сутки в России лабораторно подтверждено 34 073 случая заражения коронавирусом. Лидерство по приросту зараженных занимает Москва (+5847), второе место – Санкт-Петербург (+3274), третье – Московская область (+2590). Общее число заразившихся в России достигло 8 094 825.

Выздоровели еще 25 231 человек. Общее число выздоровевших пациентов выросло до 7 065 712 человек.