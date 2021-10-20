Госпитализированный с COVID Бабаев рассказал о своем самочувствии

Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев в беседе с ФАН подтвердил, что был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что его самочувствие сейчас улучшилось.

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"Да, заболел коронавирусом. Нахожусь в больнице. Сначала было не очень хорошо, сейчас чувствую себя лучше", — сказал 45-летний телеведущий.

Ведущий Первого канала попал в больницу с пневмонией после того, как несколько дней назад Бабаев заметил у себя первые симптомы коронавируса: одышку, кашель и высокую температуру. Проведенный тест подтвердил у Бабаева COVID-19. Пневмонию нашли в стадии КТ2: поражение легких достигло 25-50%. О госпитализации ведущего первым рассказал Telegram-канал Mash.