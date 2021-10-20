Отдых закончился: Крым вводит жесткие ограничения

Попасть в Крым после ведения длинных ноябрьских выходных будет трудно из-за введения новых мер по сдерживанию распространения коронавируса. Помимо действующих ограничений в гостиницах и пансионатах, возможно гостей республики обяжут проходить ПЦР-тестирование в аэропорту и на Крымском мосту. Об этом журналистам сообщил источник в Совмине Крыма.
Кроме этого, обсуждается введение патрулирования антиковидными дружинами набережных курортных городов и проверок кодов и ПЦР-тестов. Для приезжих также могут закрыть для посещения все музеи, дворцы и объекты культуры.
Ранее сообщалось, как антиковидные ограничения повлияют на туристический поток в Крыму. При сохранении актуальных мер по предупреждению распространения COVID-19 и отказе в будущем от введения QR-кодов Крым сможет сохранить высокий туристический спрос. Этим мнением в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По результатам прошедшего лета Крым побил все свои прошлые рекорды и стал одним из ведущих направлений туризма в стране, подчеркнула Ломидзе. В частности, благодаря "посильным" для отдыхающих ограничениям. А обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг, которую ввел региональный Роспотребнадзор, выступает правильным инструментом для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, добавила эксперт.