Названы главные причины для увольнений в России

Главными причинами для увольнения сотрудников в России стали аморальный поступок и плохие отношения с коллективом. Такой вывод следует из совместного опроса сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования», на который ссылается РБК.

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В исследовании приняли участие более тысячи представителей российских компаний. Поступок назвали в качестве достаточной причины 45 процентов, а конфликты с коллегами — 36 процентов. Еще 32 процента считают, что поводом для увольнения должны становиться частые опоздания, а также тот факт, что сотрудник постоянно болеет или отпрашивается с работы.