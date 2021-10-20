Умер российский композитор Владимир Михайлов

В Москве умер народный артист России, композитор Владимир Михайлов, об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"В возрасте 79 лет в своей квартире на Каретном Ряду умер народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов", - уточнил собеседник агентства.
Предварительной причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Владимир Михайлов занимал должность главного дирижера цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. Он является автором музыки к нескольким кинофильмам и цирковым спектаклям.
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