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Молодожены приплыли на свадьбу в огромной кастрюле: видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Индии молодожены приплыли на свадьбу в огромной кастрюле. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший фрагмент записи торжественного события. Такой способ добраться до брачной церемонии в храме пара выбрала не случайно, всему виной оказались сильные дожди, которые обрушились на несколько штатов страны.

Обильные осадки затопили дороги, что значительно осложнило передвижение людей. Однако откладывать бракосочетание никто не стал, и молодые люди решили использовать большой алюминиевый чан для приготовления еды в качестве судна, на котором они благополучно прибыли на торжественную церемонию.

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