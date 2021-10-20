Молодожены приплыли на свадьбу в огромной кастрюле: видео

В Индии молодожены приплыли на свадьбу в огромной кастрюле. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший фрагмент записи торжественного события. Такой способ добраться до брачной церемонии в храме пара выбрала не случайно, всему виной оказались сильные дожди, которые обрушились на несколько штатов страны.