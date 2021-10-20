Безруков заболел ковидом

Известный российский актер Сергей Безруков подхватил коронавирус. Об этом звезда театра и кино написал на своей странице в Instagram, сообщает телеканал "360".

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"Ну, вот и я приболел. Ковид. Сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного", — сообщил Безруков своим подписчикам.

Безруков отметил, что легко переносит болезнь.

"Не переживайте, все под контролем", — написал он.

Актер разместил фотографию, на которой он держит в руках книгу Бориса Акунина.

"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае — перечитать", — признался артист.