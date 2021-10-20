Безруков заболел ковидом

Известный российский актер Сергей Безруков подхватил коронавирус. Об этом звезда театра и кино написал на своей странице в Instagram, сообщает телеканал "360".
"Ну, вот и я приболел. Ковид. Сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного", — сообщил Безруков своим подписчикам.
Безруков отметил, что легко переносит болезнь.
"Не переживайте, все под контролем", — написал он.
Актер разместил фотографию, на которой он держит в руках книгу Бориса Акунина.
"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае — перечитать", — признался артист.
Безруков заверил поклонников, что все запланированные спектакли состоятся, просто их перенесут на другие даты.