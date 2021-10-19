Назван способ получить пенсионный стаж с 14 лет

В Минтруде назвали способ получить пенсионный стаж детям с 14 лет.

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Для этого подростку необходимо оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет.

«Уже в 14 лет подросток может заработать свой первый пенсионный стаж, ухаживая за бабушкой, дедушкой или другим человеком, которому исполнилось 80 лет», - говорится в сообщении в телеграм-канале Минтруда.

Для получения стажа уход за пожилым человеком должен быть официально оформлен в Пенсионном фонде РФ. С 14 лет подросток может сделать это с согласия родителей или законных представителей, с 16 лет – самостоятельно. При этом не важно, вместе или раздельно живут пожилой человек и тот, кто о нем заботится, и являются ли они родственниками.

Период ухода будет засчитываться как трудовой стаж, за него начисляются баллы – 1,8 за каждый год.