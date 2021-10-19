Два выходных после прививки хорошо, но лучше деньгами

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом она попросила работодателей давать сотрудникам два выходных после вакцинации. Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал не перекладывать всю нагрузку на предпринимателей: по его словам, здесь необходима поддержка со стороны государства. При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что предложенная мера существенно повлияет на темпы вакцинации.

В России могут объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за эпидемиологической обстановки. А в некоторых регионах - с 23 октября. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Среди других мер - ввести QR-коды для допуска на некоторые объекты, самоизоляция для неработающих и непривитых пенсионеров, перевод непривитых работников старше 60 лет на удаленку на месяц.

Еще одно предложение - предоставить сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации.

За последние сутки в России было выявлено 33 тыс. 740 новых случаев заражения коронавирусом (за все время пандемии – 8,06 млн). Умерли 1015 человек (всего - 225 тыс. 325), выздоровели - 23 тыс. 426 (7,04 млн). По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, хуже всего ситуация складывается в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Ивановской области, Тюменской области и Татарстане.

Будут ли выходные стимулировать вакцинацию

Введение дополнительных выходных после прививки - неоднозначная мера, считает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Если у человека вакцинация проходит без последствий, то ему они не нужны, а если он чувствует себя плохо, можно оформить больничный, отметил он. При этом эксперт считает, что такая мера не будут эффективна.

"Мне кажется, они не могут стимулировать (людей привиться. – "Газета.Ru"). Те, кто являются "антиваксерами", так и останутся "антиваксерами", - сказал Смирнов "Газете.Ru".

По его словам, с этой точки зрения эффективнее стимулирующие меры, которые предложил мэр Москвы Сергей Собянин (люди старше 65 лет ранее получали подарочные наборы, а сейчас - выплаты по 10 тыс. рублей).

Сергей Смирнов отметил, что для бизнеса это дополнительные убытки, и вряд ли многие работодатели на это пойдут. Если бы им пообещало поддержку государство, это было бы правильно, считает он. В нынешнем варианте предложение о выходных днях звучит популистски, добавил эксперт.

По мнению экономиста, сотрудника Математического института имени В. А. Стеклова Татьяны Куликовой, выходные после прививки - правильная мера. Она отметила, что многие люди плохо чувствуют себя после вакцинации. Некоторые работодатели сами предоставляли выходные своим сотрудникам, обратила внимание эксперт.

"Я не думаю, что это будет слишком большая нагрузка для бизнеса. Если человек плохо себя чувствует по какой-то причине, ему позволяется не ходить на работу пару дней. Здесь ничего принципиально нового не будет", - считает Куликова.

При этом она также считает, что на темпах вакцинации это существенно не отразится. "Количество прививающихся, на мой взгляд, заметно не возрастет. И это еще одна причина, почему не будет существенной нагрузки для бизнеса. Те, кто хотел привиться, уже имели возможность это сделать", - отметила эксперт.

Реакция на прививку индивидуальна, и принимать решения о выходных нужно на основе медицинских рекомендаций, считает заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

"Я не слышал о том, что людям после вакцинации нужно дополнительное восстановление. Да, некоторые тяжело переносят, но это индивидуально", - заявил он.

Потянет ли нагрузку бизнес

Дополнительные выходные и другие меры должны компенсироваться из федерального бюджета, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Совершенно очевидно, что речь идет о подготовке "мягкого локдауна". В связи с этим самый главный и острый вопрос, как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери", - сказал он "Газете.Ru".

Титов напомнил, что в 2020 году ограничения вводились как гибридные: государство их ввело, но чрезвычайное положение формально объявлено не было. В результате работодателям в первый месяц пришлось "тащить весь груз исключительно на себе".

"Осенью 2021 года экономическая и бюджетная ситуация принципиально иная, и бизнес просто не поймет, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи", - добавил бизнес-омбудсмен.

"Моя четкая позиция: все дополнительные выходные и ограничения должны вводиться официальными постановлениями той инстанции, на которую возложено регулирование борьбы с коронавирусом. То есть федерального оперативного штаба. И компенсироваться потери рабочего времени должны из того источника, о котором уже объявлено - из бюджета", - заявил он.

По его словам, любые другие варианты будут "ударом по экономике".

В Московской федерации профсоюзов также призвали оплатить выходные дни для вакцинации за счет государства.

"Было бы идеально выделить финансирование из бюджета не только на поддержку медиков, но и на эти выходные. Это справедливо по отношению к работодателям, которые пойдут на то, что люди будут работать меньшее количество дней. Пока бюджет такое не финансирует", - сказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев "Газете.Ru".

Если будут введены ограничения, сложности будут испытывать большинство отраслей, заявил президент "Деловой России" Павел Титов. В некоторых регионах уже есть ограничения на посещение ТЦ, ресторанов и т.д., отметил он.

"Если все же эти ограничения введутся массово, то пострадавшими отраслями опять станут общепит, ритейл и гостиничный бизнес. Уже понятно, что те предприятия, которые вынуждены будут выводить свой основной состав работников в выходные дни, будут платить за переработки, понесут дополнительные издержки. Это производственные предприятия, которые не могут остановиться по тем или иным причинам, предприятия, где мы не можем вывести основной состав на удаленку", - пояснил он.

По мнению Калашникова из РАНГХиГС, поскольку локдаун не объявлен, вся нагрузка опять ляжет на работодателей.