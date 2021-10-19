В АТОР назвали цены на зимний отдых в Египте

«Египет был 80-90 тыс. рублей на аналогичную категорию гостиницы. Гостиницы не будут снижать цены. Спрос на Египет есть на всех рынках, не только на российском. Но конечная цена турпакета будет стартовать примерно от 50-60 тыс. рублей, то есть фактически появляется направление доступное, с понятным алгоритмом въезда», - сказал Горин на пресс-конференции.