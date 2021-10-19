В АТОР назвали цены на зимний отдых в Египте

Египет, куда с 9 ноября возобновляются полеты из РФ, станет одним из лидеров зимнего отдыха для россиян со стоимостью пакетного тура на двоих от 50-60 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
«Египет был 80-90 тыс. рублей на аналогичную категорию гостиницы. Гостиницы не будут снижать цены. Спрос на Египет есть на всех рынках, не только на российском. Но конечная цена турпакета будет стартовать примерно от 50-60 тыс. рублей, то есть фактически появляется направление доступное, с понятным алгоритмом въезда», - сказал Горин на пресс-конференции.
Горин отметил, что на Средиземноморье в настоящее время заканчивается бархатный сезон. Таким образом, Египет наряду с Турцией, Доминиканой и ОАЭ будет «конкурирующим, взаимодополняющим направлением для других стран» для зимних зарубежных путешествий.
Он добавил, что стоимость туров в Доминикану на двоих в отель «все включено» на неделю в настоящее время составляет около 140 тыс. рублей.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что Россия с 9 ноября возобновляет чартерные и регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.