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Гном Гномыч снял гипс после перелома и вышел на лед. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, показал своим подписчикам в социальных сетях видео первого контрольного проката после перелома руки. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Гипс он снял, теперь у юного фигуриста только лангет.

«Я ещё катаюсь в лангетке, пока контент такой! Со следующей недели начинаю тренировать 2,5 A и тройные!» – написал спортсмен.

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в сентябре получил перелом руки во время игры в футбол.

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