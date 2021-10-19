Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, показал своим подписчикам в социальных сетях видео первого контрольного проката после перелома руки. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Гипс он снял, теперь у юного фигуриста только лангет.

«Я ещё катаюсь в лангетке, пока контент такой! Со следующей недели начинаю тренировать 2,5 A и тройные!» – написал спортсмен.