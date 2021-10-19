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В Кремле рассказали, когда Путин примет решение о нерабочих днях

Мария Иванова
39 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин рассматривает предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле отметили, что Путин знакомится с докладами оперативного штаба и правительства о ситуации с коронавирусом.

«Как только он примет решение - мы его опубликуем», - заявил Песков.

19 октября Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению Голиковой, в некоторых регионах с особенно высокой заболеваемостью нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.

Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября

В течение предыдущих пяти дней в России обновлялся антирекорд по числу новых случаев COVID-19, прирост заболевших превышал 34 тысячи человек в сутки. 19 октября власти отчитались о самой высокой суточной смертности от коронавируса — 1015 человек.

Общество,Видео,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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