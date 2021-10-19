Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин рассматривает предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни. Об этом сообщает РИА Новости.
В Кремле отметили, что Путин знакомится с докладами оперативного штаба и правительства о ситуации с коронавирусом.
«Как только он примет решение - мы его опубликуем», - заявил Песков.
19 октября Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
По мнению Голиковой, в некоторых регионах с особенно высокой заболеваемостью нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.
В течение предыдущих пяти дней в России обновлялся антирекорд по числу новых случаев COVID-19, прирост заболевших превышал 34 тысячи человек в сутки. 19 октября власти отчитались о самой высокой суточной смертности от коронавируса — 1015 человек.