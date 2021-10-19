В Кремле отметили, что Путин знакомится с докладами оперативного штаба и правительства о ситуации с коронавирусом.

«Как только он примет решение - мы его опубликуем», - заявил Песков.

19 октября Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению Голиковой, в некоторых регионах с особенно высокой заболеваемостью нерабочие дни можно объявлять уже с 23 октября.