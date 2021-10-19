В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.03
Войти в почту

Российским медикам направят 69 миллиардов рублей

Lenta.ru
8 минут назад

Правительство России по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Их потратят на выплаты медикам, которые работают с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Российским медикам направят 69 миллиардов рублей
Фото: ТАССТАСС

Глава правительства указал, что на фоне пандемии важно не допустить распространения COVID-19 до критической точки. Для этого, указал он, важно соблюдать санитарные правила и вакцинироваться.

«С учетом осложнения ситуации с коронавирусом нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — прокомментировал он.

Ранее Мишустин подписал о распоряжение о дополнительном выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Еще одно распоряжение касается семей с тремя и более детьми, пока они воспитывают ребенка до трех лет. На их поддержку направят 5,9 миллиардов рублей в дополнение к выделенным ранее 59 миллиардам.

Благодаря дополнительному финансированию количество детей из многодетных семей, получающих помощь, возрастет на 48 тысяч. В настоящее время выплаты получают 620 тысяч семей.

Общество,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители