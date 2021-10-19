Топ-5 самых распространенных проблем после COVID-19

Изменения со стороны нервной системы заняли первое место среди осложнений после перенесенного коронавируса. Итогом этого может стать апатия или агрессивное поведение. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

По ее словам, после болезни у людей часто возникают проблемы с кожей, отмечается склонность к выпадению волос, нарушению зрения или слуха. Но наиболее часто фиксируется поражение нервной системы.

«Развиваются абсолютно разные изменения со стороны нервной системы: бессонница, апатия или склонность к более агрессивному поведению», — пояснила медик.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в борьбе с коронавирусом могут оказать поддержку жирные кислоты омега-3, поскольку именно это вещество способствует уменьшению свертываемости крови и подавлению воспалительных процессов в человеческом организме.