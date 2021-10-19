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Топ-5 самых распространенных проблем после COVID-19

Анна Безрукова
8 минут назад

Изменения со стороны нервной системы заняли первое место среди осложнений после перенесенного коронавируса. Итогом этого может стать апатия или агрессивное поведение. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

По ее словам, после болезни у людей часто возникают проблемы с кожей, отмечается склонность к выпадению волос, нарушению зрения или слуха. Но наиболее часто фиксируется поражение нервной системы.

«Развиваются абсолютно разные изменения со стороны нервной системы: бессонница, апатия или склонность к более агрессивному поведению», — пояснила медик.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в борьбе с коронавирусом могут оказать поддержку жирные кислоты омега-3, поскольку именно это вещество способствует уменьшению свертываемости крови и подавлению воспалительных процессов в человеческом организме.

Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября

Он также объяснил, что в организме человека существует баланс провоспалительных и противовоспалительных веществ. С его помощью организм решает, нужно ли «тушить» воспаление, а омега-3, в свою очередь, запускает процесс «тушения» воспаления.

Общество,Видео,Владимир Болибок,Минздрав РФ,
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