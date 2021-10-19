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Иммунолог рассказал об особенности штамма «дельта»

Анна Безрукова
1 час назад

В последнее время у некоторых россиян участились случаи проявления так называемого «желудочного коронавируса». Это не говорит о возникновении нового заболевания, а только выступает свидетельством развития одного из вариантов COVID-19. Об этом изданию Lenta.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач рассказал об особенности штамма «дельта»
Фото: ReutersReuters

«Это не отдельная болезнь, а вариант течения инфекции у разных пациентов. В последнее время такие случаи стали более частыми. Они свойственны для «дельта»-штамма у детей — желудочно-кишечная форма течения», — отметил врач.

Он также добавил, что в Китае для выявления коронавирусной инфекции используется ректальный мазок, он дает больше информации, чем мазок из носоглотки. Но в России и странах Европы такой метод не используется.

«Бероеву плевать, что пожилые люди умирают от коронавируса»

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что «дельта»-штамм поражает легкие намного быстрее, чем это было ранее. За несколько дней пневмония может перетечь в более тяжелую форму и вызвать осложнения на сердце. Помимо этого, изменилась клиническая картина болезни — у больного может падать температура и в целом фиксироваться положительная динамика, однако в действительности его состояние установится хуже, нарастает дыхательная недостаточность.

Также ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что у 1,5% зараженных коронавирусной инфекцией пациентов присутствуют симптомы только «желудочного ковида». Это боли, диарея и другие проблемы с ЖКТ. При этом поражение легких, кашель и насморк отсутствуют.

Общество,Владимир Болибок,Николай Крючков,РАН,Lenta.ru,
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