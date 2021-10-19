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Адвокат объяснил, почему Собчак смогла покинуть страну после ДТП

News.ru
32 минуты назад

Телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о смертельном ДТП в Сочи как свидетель, так что никаких ограничительных мер в её отношении не предусматривается. Об этом сообщил «360» адвокат Сергей Радько, комментируя информацию о том, что журналистка покинула Россию и улетела в Париж.

Почему Собчак смогла покинуть страну после ДТП
Фото: ТАССТАСС

Никаких ограничений в отношении свидетеля закон не предусматривает, поэтому она вправе передвигаться свободно, без ограничений. Она же не подозреваемая, не обвиняемая, поэтому вправе свободно перемещаться, — пояснил Радько.

Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.

Собчак решила улететь из России после смертельного ДТП

Водитель Олег Цой признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее Собчак пожаловалась на то, что за ней следят, а также угрожают ей и её семье. Телеведущая подала соответствующее заявление в Росгвардию.

Общество,Сергей Радько,Ксения Собчак,Росгвардия,
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