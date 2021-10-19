Пока вы спали: разрыв России с НАТО и причины антирекордов COVID

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Фото: Рамблер Рамблер

Москва разорвала отношения с НАТО

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МИД РФ после лишения аккредитации восьми российских дипломатов объявило о закрытии на неопределенный срок постпредства России при НАТО и прекращении деятельности военной миссии альянса и его информационного бюро в Москве. Об этом пишет «Коммерсант».

В российском дипломатическом ведомстве пояснили, что пошли на такие меры в ответ на действия НАТО, и констатировали, что альянс в «равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности не заинтересован». В НАТО заявили, что сожалеют в связи с решением Москвы. А в Германии выразили уверенность, что позиция России «продлит «ледниковый период»».

Заболеваемость коронавирусом в мире бьет рекорды

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 18 октября, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 240 млн, а число смертей приблизилось к отметке 5 млн, сообщают «Известия».

Несмотря на то, что вирусологи считают вакцинацию единственным способом победить пандемию, больше половины стран мира вакцинировали менее 40% своего населения, а в государствах с низким уровнем дохода привить удалось только 4% жителей.

ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) провела среди самозанятых опрос о том, удобно ли им было бы получать чаевые через приложение «Мой налог», сообщают «Известия».

При этом самозанятые уже могут воспользоваться сервисом электронных чаевых в некоторых банках. В частности, «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых в апреле 2021 года, аналогичные опции есть у «ВТБ» и «Тинькофф».

Эрдоган раскритиковал Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе официального визита в Анголу заявил, что судьба человечества не может зависеть от «горстки стран-победителей» во Второй мировой войне, входящих в Совет безопасности ООН. Выдержки из его речи размещены на официальном сайте главы Турции.

«Судьба человечества не может и не должна зависеть от горстки стран, которые победили во Второй мировой войне. Не стоит думать, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в то время как мир меняется. Игнорирование требований перемен является несправедливостью», - заметил он.

Лукашенко ждет госпереворот

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает попытку повторения массовых волнений для свержения действующей власти. По его мнению, западные страны могут попытаться организовать госпереворот в Белоруссии в период проведения конституционного референдума, пишет «Независимая газета».