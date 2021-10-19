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Сотрудники МХТ заявили о возможной войне за кресло худрука из-за Хабенского

News.ru
39 минут назад

Сотрудники МХТ имени Чехова считают, что в ближайшее время может начаться настоящая война за кресло худрука. Сейчас директором и худруком театра является один человек — Сергей Женовач, сообщает KP.RU.

Сотрудники МХТ заявили о возможной войне в театре из-за Хабенского
Фото: ТАССТАСС

О происходящем в театре изданию на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц учреждения культуры. По её словам, сейчас на кресло худрука претендуют Евгений Миронов и Константин Хабенский. Главное в этой ситуации, считают артисты театра, не допустить раскола в труппе.

Хабенский — человек влиятельный. Но его назначение может привести к расколу. Амбициозные артисты его поколения, а таких немало, скажут: почему Хабенский, а не я. И первый, кто так может сказать, — это его лучший друг Михаил Пореченков, — пояснила собеседница издания.

Сотрудница театра считает, что Хабенский — человек жёсткий и неплохо было бы, если бы пост руководителя театра занял Евгений Миронов, который более склонен к компромиссам.

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Сами звёзды, о которых идёт речь — Константин Хабенский и Михаил Пореченков, не появились на сбор труппы в МХТ. Однако причиной стали не скандал или недопонимание в театре, а довольно уважительные ситуации. Хабенский в это время был на важной встрече в Кремле, а Пореченков улетел по своим делам за границу.

Ранее сообщалось, что зрители с сожалением отреагировали на увольнение Дмитрия Дюжева из легендарного МХТ. По слухам, актёр не сошёлся с худруком: Сергей Женовач не стал продлевать контракт с артистом.

Общество,Сергей Женовач,Михаил Пореченков,Дмитрий Дюжев,Евгений Миронов,Константин Хабенский,Комсомольская правда,
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