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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пользователи «ВКонтакте» заявили о сбоях в работе социальной сети в городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Фото: ТАССТАСС

Сообщения о проблемах появились около семи утра и продолжают поступать. Большинство пользователей «Вконтакте» заявили о сложностях с работой приложения (44%), а также пожаловались на веб-сайт (35%) и проблемы с подключением сервера (21%).

«Ничего не грузит. У меня одного так?», - поинтересовался пользователь с ником Shar Key.

На проблемы с подключением пожаловались еще ряд комментаторов, использовав при этом нецензурную лексику.

4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Следом за ними проблемы стали замечать в работе других соцсетей и сайтов, в том числе TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon. Причиной сбоя стала внутренняя ошибка компании Facebook, которая была устранена только спустя несколько часов после падения.

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Из-за инцидента капитализация Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet в общей сложности снизилась на $243 млн. А Марк Цукерберг за день потерял $6,4 млрд. В основном на проблемы жаловались пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Франции

Эксперты отмечали, что за самым затянувшимся в истории падением Facebook, WhatsApp и Instagram последовал стремительный рост трафика у соцсетей-конкурентов. Вместе с тем резко увеличилась популярность и таких ресурсов, как приложения для знакомств и книжные сервисы, а также выросло число звонков и СМС.

Общество,Марк Цукерберг,Netflix,Amazon,Mail.ru Group,Google,Apple,
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