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«Тануки» взыщет с запрещённого «Мужского государства» убытки от травли

Говорит Москва
22 минуты назад

Сеть ресторанов ещё не получила ответы на свои заявления в правоохранительные органы. Об этом сообщил изданию Forbes её основатель Александр Орлов.

«Тануки» взыщет убытки с «Мужского государства»
Фото: СОЗДАТЕЛЬ ПАБЛИКА «МУЖСКОЕ ГОСУДАРСТВО» ВЛАДИСЛАВ ПОЗДНЯКОВСОЗДАТЕЛЬ ПАБЛИКА «МУЖСКОЕ ГОСУДАРСТВО» ВЛАДИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ

Другой представитель «Тануки» Станислав Колосков отметил, что компания готовит иск к экстремистскому движению. По его словам, «Тануки» подсчитает размер убытков и упущенной выгоды после того, как все каналы «Мужского государства» и его лидера Владислава Позднякова прекратят работу.

«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Ранее Поздняков систематически призывал читателей своего Telegram-канала к действиям против компаний, которые, по его мнению, унижают русских. Иск о признании организации экстремистской подала нижегородская прокуратура.

Общество,МВД,
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