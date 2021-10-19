«Тануки» взыщет убытки с «Мужского государства»

Сеть ресторанов ещё не получила ответы на свои заявления в правоохранительные органы. Об этом сообщил изданию Forbes её основатель Александр Орлов.
Другой представитель «Тануки» Станислав Колосков отметил, что компания готовит иск к экстремистскому движению. По его словам, «Тануки» подсчитает размер убытков и упущенной выгоды после того, как все каналы «Мужского государства» и его лидера Владислава Позднякова прекратят работу.
Ранее Поздняков систематически призывал читателей своего Telegram-канала к действиям против компаний, которые, по его мнению, унижают русских. Иск о признании организации экстремистской подала нижегородская прокуратура.