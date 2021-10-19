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«Нет плохой нации»: дагестанец раздал женщинам цветы в метро. Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

Мужчина в футболке с надписью «Я - дагестанец! Нет плохой нации» раздал женщинам цветы в московском метро. Видео появилось в telegram-канале «Мослента».

Мухаммад Магомедов рассказал, что не ищет славы и признания. Он хотел показать людям, что дагестанцы могут любить и жить в гармонии.

«Прилетает много комментариев, зачем, типа, оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком! Нас всегда учили на зло отвечать добром!» — сказал он.

Мужчина отметил, что на любой совершенный поступок, добрый или злой, найдутся люди, которые осудят.

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