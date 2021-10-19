Пять российских регионов ввели QR-коды

Власти ряда субъектов России решили ввести дополнительные меры в связи с эпидемической ситуацией на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Ура.ру».
Так, с 22 октября в Тульской области будут действовать QR-коды для посещения общественных мест. Без него нельзя будет попасть в музеи, театры, на спортивные мероприятия и в соцучереждения. После 22 октября заведения общественного питания прекратят работу ночью.
В 25 октября в Саратовской области будут поэтапно вводить систему электронных кодов, заявил заместитель председателя правительства региона Роман Грибов.
В Санкт-Петербурге ограничения начнут действовать в три этапа. С 1 ноября будет введен запрет массовых мероприятий при количестве более 40 человек, вход допускается только при наличии QR-кода. С 15 ноября такой код будут требовать от посетителей бассейнов, фитнес-клубов, культурно-развлекательных площадок и также на церемонии заключения брака в ЗАГСах.
Спустя еще месяц QR-код потребуется для посещения мест общественного питания и мест розничной торговли, где присутствует зал обслуживания.
Власти Дагестана приняли решение провести подготовку к поэтапному введению электронного кода для посещения отдельных учреждений.
В кинозалах и театрах Волгограда стали требовать сертификат о прививке от COVID-19. При этом в ряде салонов красоты разрешается посещение без предъявления QR-кода.