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В России объяснили причину "утечки мозгов"

Елена Прошина
35 минут назад

Глава Россотрудничества Евгений Примаков считает что для уехавших на Запад самореализация важнее бытового комфорта, который они там получают, пишет «Комсомольская правда».

В России объяснили причину "утечки мозгов"
Фото: ТАССТАСС

«Большинству уехавших специалистов и ученых важнее не доступ к каким-то услугам и комфорту, который есть на Западе, а самореализация. Для них это важнее любви к березкам», - сказал Примаков.

Он отметил, что «любовь к березкам» для них не срабатывает.

«Они и так могут спокойно сгонять летом на рыбалку под Астрахань. Им нужны условия для творчества и работы», — пояснил Примаков.

Ранее ТАСС ссылкой на главного ученого секретаря Российской академии наук (РАН) Николая Долгушкина сообщил, что число ежегодно выезжающих за границу специалистов с 2012 года увеличилось в пять раз - с 14 тыс. до почти 70 тыс. человек.

Общество,Николай Долгушкин,Евгений Примаков,РАН,Комсомольская правда,ИТАР-ТАСС,
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