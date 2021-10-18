В России объяснили причину "утечки мозгов"

Глава Россотрудничества Евгений Примаков считает что для уехавших на Запад самореализация важнее бытового комфорта, который они там получают, пишет «Комсомольская правда».
«Большинству уехавших специалистов и ученых важнее не доступ к каким-то услугам и комфорту, который есть на Западе, а самореализация. Для них это важнее любви к березкам», - сказал Примаков.
Он отметил, что «любовь к березкам» для них не срабатывает.
«Они и так могут спокойно сгонять летом на рыбалку под Астрахань. Им нужны условия для творчества и работы», — пояснил Примаков.
Ранее ТАСС ссылкой на главного ученого секретаря Российской академии наук (РАН) Николая Долгушкина сообщил, что число ежегодно выезжающих за границу специалистов с 2012 года увеличилось в пять раз - с 14 тыс. до почти 70 тыс. человек.