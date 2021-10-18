Москвичка не смогла вылететь в США из-за долга в 6 копеек

Москвичка не смогла вылететь в США из-за налоговой задолженности в 6 копеек. Как пишет «Газета.ру», Анна Дозорцева собиралась посетить мебельную выставку в Северной Каролине. Накануне вылета она проверила налоговую задолженность в приложении госуслуг и на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. На паспортном контроле заявили, что вынуждены пока меня задержать. Я была уверена, что это какая-то ошибка или плановая проверка, что сейчас разберутся и меня пропустят», - рассказала Анна.

Через некоторое время ей сообщили, что на вылет наложено ограничение из-за задолженности. Девушка продемонстрировала сотруднице паспортного контроля аэропорта мобильное приложение, в котором значилось отсутствие задолженности. Сотрудница удивилась и проверила данные на стационарном компьютере.

«Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог», - рассказала москвичка.

Дозорцева попыталась дозвониться до пристава, который наложил запрет на выезд, но безуспешно. В результате самолет улетел без нее.

По словам Анны, она намерена записаться на прием в ФНС, чтобы снять задолженность, а затем заняться «юридическим разбирательством».