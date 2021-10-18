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Москвичка не смогла вылететь в США из-за долга в 6 копеек

Вероника Полынина
1 час назад

Москвичка не смогла вылететь в США из-за налоговой задолженности в 6 копеек. Как пишет «Газета.ру», Анна Дозорцева собиралась посетить мебельную выставку в Северной Каролине. Накануне вылета она проверила налоговую задолженность в приложении госуслуг и на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Москвичка не смогла вылететь в США из-за долга в 6 копеек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. На паспортном контроле заявили, что вынуждены пока меня задержать. Я была уверена, что это какая-то ошибка или плановая проверка, что сейчас разберутся и меня пропустят», - рассказала Анна.

Через некоторое время ей сообщили, что на вылет наложено ограничение из-за задолженности. Девушка продемонстрировала сотруднице паспортного контроля аэропорта мобильное приложение, в котором значилось отсутствие задолженности. Сотрудница удивилась и проверила данные на стационарном компьютере.

«Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог», - рассказала москвичка.

Дозорцева попыталась дозвониться до пристава, который наложил запрет на выезд, но безуспешно. В результате самолет улетел без нее.

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По словам Анны, она намерена записаться на прием в ФНС, чтобы снять задолженность, а затем заняться «юридическим разбирательством».

Согласно российскому законодательству, ограничение на выезд за пределы РФ может быть наложено, если задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам составляет 30 тысяч рублей и более, а также если задолженность составляет более 10 тысяч рублей, но прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а должник не внес оплату. Кроме того, ограничение накладывается при задолженности более 10 тысяч рублей по алиментам.

Общество,Федеральная налоговая служба,ГИБДД,Газета.Ru,
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