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В России осталось три региона без обязательной вакцинации

Ura.Ruиещё 2
23 минуты назад

В России остались только три субъекта Федерации, где власти еще не ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. На этот шаг не пошли регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Последними регионами, которые ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, стали Ненецкий автономный округ и город федерального значения Севастополь. Соответствующие распоряжения опубликовали на своих сайтах региональные управления Роспотребнадзора.

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Сейчас в России остались три региона, которые не ввели обязательную вакцинацию. Это Ставропольский край, Ингушетия и Калмыкия.

Ранее Кремль признал, что государству не удалось убедить граждан в необходимости массовой вакцинации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что премии и зарубежные препараты не мотивируют россиян ставить прививку от COVID-19. Источники URA.RU сообщили, что за провал вакцинации могут отправить в отставку министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главу Роспотребнадзора Анну Попову. В частности, вопросы к ним возникли из-за дефицита препаратов в регионах, который образовался в начале прививочной кампании.

Общество,Видео,Анна Попова,Денис Мантуров,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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