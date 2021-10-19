В России осталось три региона без обязательной вакцинации

В России остались только три субъекта Федерации, где власти еще не ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. На этот шаг не пошли регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Последними регионами, которые ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, стали Ненецкий автономный округ и город федерального значения Севастополь. Соответствующие распоряжения опубликовали на своих сайтах региональные управления Роспотребнадзора.

Сейчас в России остались три региона, которые не ввели обязательную вакцинацию. Это Ставропольский край, Ингушетия и Калмыкия.