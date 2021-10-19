В России осталось три региона без обязательной вакцинации

В России остались только три субъекта Федерации, где власти еще не ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. На этот шаг не пошли регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Последними регионами, которые ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, стали Ненецкий автономный округ и город федерального значения Севастополь. Соответствующие распоряжения опубликовали на своих сайтах региональные управления Роспотребнадзора.
Сейчас в России остались три региона, которые не ввели обязательную вакцинацию. Это Ставропольский край, Ингушетия и Калмыкия.
Ранее Кремль признал, что государству не удалось убедить граждан в необходимости массовой вакцинации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что премии и зарубежные препараты не мотивируют россиян ставить прививку от COVID-19. Источники URA.RU сообщили, что за провал вакцинации могут отправить в отставку министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главу Роспотребнадзора Анну Попову. В частности, вопросы к ним возникли из-за дефицита препаратов в регионах, который образовался в начале прививочной кампании.