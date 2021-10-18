«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании интернет-движения «Мужское государство» экстремистской организацией. Об этом сообщил корреспондент RTVI из зала суда. Решение о запрете деятельности «Мужского государства» в России вступает в силу немедленно.
Ответчиками по иску выступили лидер объединения Владислав Поздняков, а также его соратники Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Проживающий за границей Поздняков на заседание не явился – его точное местонахождение неизвестно даже адвокату Дзамболату Габараеву. По данным суда, в 2018 году лидер «Мужского государства» выехал с территории Беларуси и больше не возвращался ни в республику, ни в Россию.
Остальные ответчики на заседание также не пришли: Губанов страдает детским церебральным параличом, а Носов сослался на заражение коронавирусом. В итоге в рассмотрении дела участвовали только представитель прокуратуры и адвокат Габараев.
Проверить движение попросили представители «Тануки». Прокурорская проверка показала, что «Мужское государство» ставит своей целью установление патриархального государства. Прокуратура совместно с центром «Э» установила, что активисты движения проводили в Москве несогласованные акции в поддержку Позднякова.
В деталях иска указано, что после привлечения Позднякова к уголовной ответственности Губанов и Носов вышли из управления «Мужским государством», но их соратники продолжили заниматься противоправной деятельностью, в основном через Telegram-каналы. Прокурор считает, что участники объединения занимаются незаконной деятельностью, поэтому движение нужно признать экстремистским.
В свою очередь адвокат Позднякова настаивал на том, что идеология «Мужского государства» — противодействие пропаганде ЛГБТ.
«Почему за 50 лет наше общество получило такой прирост сторонников нетрадиционных сексуальных отношений? В какой-то момент мы упустили момент пропаганды. "Мужское государство" с этой пропагандой и борется», — заявил защитник.
О «Мужском государстве» и Владиславе Позднякове
«Мужское государство» позиционирует себя как национал-патриархальное мужское движение – оно было основано Поздняковым в 2016 году. В соцсетях объединение пропагандировало идеи женоненавистничества и публиковало «разоблачения» женщин, замеченных в якобы непристойном поведении. Жертвы «разоблачений» подвергались травле, оскорблениям и угрозам расправы со стороны членов движения.
Летом 2018 года «Мужское государство» попало в поле зрения СМИ, когда во время Чемпионата мира по футболу организовало интернет-травлю девушек, вступавших в романтические отношения с иностранцами.
Осенью 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за разжигание вражды в отношении женщин. Вскоре после этого статью Уголовного кодекса об экстремизме частично декриминализовали. Благодаря этому весной 2019 года приговор лидеру «Мужского государства» отменили. Одновременно с этим хабаровский суд приговорил к реальным срокам четверых членов движения – они получили от двух до четырех лет колонии за создание экстремистского сообщества.
В 2020 году соцсеть «ВКонтакте» заблокировала основной публик «Мужского государства» — на тот момент на него было подписано около 150 тысяч человек.
В последние месяцы «Мужское государство» вновь напомнило о себе, организовав несколько агрессивных кампаний против сети ресторанов «Тануки», «Ебидоеби» и магазина «Вкусвилл». Недовольство Позднякова вызвала реклама этих брендов, в которой фигурировали темнокожие люди и затрагивалась ЛГБТ-тематика. Блогер потребовал от брендов удалить неугодный, по его мнению, контент. После того как компании отказались подчиниться, сторонники Позднякова, следуя его инструкциям, стали занижать рейтинги приложений, создавать фейковые заказы на доставку еды с оплатой наличными и писать оскорбления в сетевых аккаунтов брендов.