«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании интернет-движения «Мужское государство» экстремистской организацией. Об этом сообщил корреспондент RTVI из зала суда. Решение о запрете деятельности «Мужского государства» в России вступает в силу немедленно.

Суть дела

Ответчиками по иску выступили лидер объединения Владислав Поздняков, а также его соратники Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Проживающий за границей Поздняков на заседание не явился – его точное местонахождение неизвестно даже адвокату Дзамболату Габараеву. По данным суда, в 2018 году лидер «Мужского государства» выехал с территории Беларуси и больше не возвращался ни в республику, ни в Россию.

Остальные ответчики на заседание также не пришли: Губанов страдает детским церебральным параличом, а Носов сослался на заражение коронавирусом. В итоге в рассмотрении дела участвовали только представитель прокуратуры и адвокат Габараев.

Проверить движение попросили представители «Тануки». Прокурорская проверка показала, что «Мужское государство» ставит своей целью установление патриархального государства. Прокуратура совместно с центром «Э» установила, что активисты движения проводили в Москве несогласованные акции в поддержку Позднякова.

В деталях иска указано, что после привлечения Позднякова к уголовной ответственности Губанов и Носов вышли из управления «Мужским государством», но их соратники продолжили заниматься противоправной деятельностью, в основном через Telegram-каналы. Прокурор считает, что участники объединения занимаются незаконной деятельностью, поэтому движение нужно признать экстремистским.

В свою очередь адвокат Позднякова настаивал на том, что идеология «Мужского государства» — противодействие пропаганде ЛГБТ.

«Почему за 50 лет наше общество получило такой прирост сторонников нетрадиционных сексуальных отношений? В какой-то момент мы упустили момент пропаганды. "Мужское государство" с этой пропагандой и борется», — заявил защитник.

О «Мужском государстве» и Владиславе Позднякове

«Мужское государство» позиционирует себя как национал-патриархальное мужское движение – оно было основано Поздняковым в 2016 году. В соцсетях объединение пропагандировало идеи женоненавистничества и публиковало «разоблачения» женщин, замеченных в якобы непристойном поведении. Жертвы «разоблачений» подвергались травле, оскорблениям и угрозам расправы со стороны членов движения.

Летом 2018 года «Мужское государство» попало в поле зрения СМИ, когда во время Чемпионата мира по футболу организовало интернет-травлю девушек, вступавших в романтические отношения с иностранцами.

Осенью 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за разжигание вражды в отношении женщин. Вскоре после этого статью Уголовного кодекса об экстремизме частично декриминализовали. Благодаря этому весной 2019 года приговор лидеру «Мужского государства» отменили. Одновременно с этим хабаровский суд приговорил к реальным срокам четверых членов движения – они получили от двух до четырех лет колонии за создание экстремистского сообщества.

В 2020 году соцсеть «ВКонтакте» заблокировала основной публик «Мужского государства» — на тот момент на него было подписано около 150 тысяч человек.