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В Подмосковье планируют построить еще около 50 школ

Российская Газетаиещё 4
52 минуты назад

В Московской области планируется возвести еще около 50 школ. Часть из них построят с привлечением средств из федерального бюджета. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье планируют построить еще 50 школ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаем 50 школ, плюс еще 15 пристроек. Но их не хватает, я должен это признать, - отметил Воробьев. - Благодаря федеральной поддержке и основываясь на нашем бюджете, мы строим следующие 50".

Губернатор также рассказал, что в Подмосковье сейчас строится первый в регионе детский госпиталь.

Общество,Андрей Воробьев,Владимир Путин,
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