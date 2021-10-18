В Минздраве назвали способ снизить заболеваемость COVID

Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что для снижения числа тяжелых и смертельных случаев заболевания COVID-19 необходимо повышать коллективный иммунитет. Для этого в стране должно быть вакцинировано как минимум 80% населения, сообщают «Невские Новости».

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«То есть до достижения 80 % охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции», — пояснил Чуланов.

Он подчеркнул, что из всех существующих методов по борьбе с коронавирусной инфекцией, самым эффективным все еще остается вакцинация. В Минздраве считают, что правильная кампания по просвещению населения поможет не только увеличить количество вакцинированных россиян, но и позволит переубедить убежденных антипрививочников.