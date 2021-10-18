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Хабиб Нурмагомедов объяснил шутку про Макгрегора и дагестанцев. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Хабиб Нурмагомедов объяснил свою шутку про «избитого дагестанцами» Макгрегора. В ходе пресс-конференции боец смешанных единоборств заявил, что «это был больше подкол за океан». Фрагмент видео публикует Telegram-канал «RT на русском».

«Есть же люди, которые к этому как к юмору отнеслись, а есть люди, которые отнеслись, будто я поддержал этих ребят. Это зверское отношение троих людей к одному человеку ни один здравомыслящий человек не может поддержать», – заявил спортсмен.

Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов выложил пост в соцсети с фотографией своего бывшего противника по октагону, надпись к ней гласила: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы». Публикация появилась в сети после того, как стало известно о награждении жестоко избитого в московском метро Романа Ковалева уроженцами Дагестана.

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