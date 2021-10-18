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Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра на осенней сессии

Алиса Селезнёва
1 час назад

По словам главы комитета по транспорту Госдумы Евгения Москвичева, депутаты в осеннюю сессию парламента рассмотрят законопроект об отмене обязательного техосмотра. Документ уже отправлен в рассылку по регионам, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра на осенней сессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в «Единой России» предложили сделать добровольным техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам и не участвующих в перевозках. При этом техосмотр для коммерческого транспорта останется обязательным. В правительстве эту инициативу поддержали.

Законопроект подготовили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В Госдуму он был внесен 14 сентября.

Москвичев отметил, что законопроект будет поставлен в план работы нижней палаты парламента на осеннюю сессию и уже отправлен в рассылку по регионам.

После его принятия техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет, пояснил он.

В августе в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО. С 1 марта 2022 года начнет действовать новый Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Общество,Андрей Кутепов,Евгений Москвичев,Сергей Неверов,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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