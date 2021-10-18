Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра на осенней сессии

По словам главы комитета по транспорту Госдумы Евгения Москвичева, депутаты в осеннюю сессию парламента рассмотрят законопроект об отмене обязательного техосмотра. Документ уже отправлен в рассылку по регионам, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

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Ранее в «Единой России» предложили сделать добровольным техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам и не участвующих в перевозках. При этом техосмотр для коммерческого транспорта останется обязательным. В правительстве эту инициативу поддержали.

Москвичев отметил, что законопроект будет поставлен в план работы нижней палаты парламента на осеннюю сессию и уже отправлен в рассылку по регионам.

После его принятия техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет, пояснил он.