Электронные паспорта: как будут выглядеть и когда появятся

Электронные паспорта появятся в трех регионах России до окончания 2022 года, рассказал журналистам министр цифрового развития Максут Шадаев. Об этом передает ТАСС.

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Он уточнил, что электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: смарт-карты и приложения с QR-кодом.

Кроме этого, Шадаев подчеркнул, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Как пояснил министр, смарт-карта - самый удобный способ для хранения данных. Он уточнил, что перед ведомством стоит задача предоставить возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы продемонстрировать на телефоне.

В документе будут присутствовать биометрические и друге личные данные владельца, в том числе изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.

Опрошенные RG.ru эксперты напомнили, что в России 87% населения используют банковские карты, так что с новыми паспортами проблем возникнуть не должно.

«Поэтому замена бумажного паспорта не должна вызвать дополнительных неудобств для россиян в виде новых карт и том подобного", - полагает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Об этом он сказал в интервью RG.ru.

Но в цифровых каналах требуется сохранение баланса между комфортом и безопасностью, подчеркнул эксперт.