Пять миллионов россиян прошли перепись на портале госуслуг

Пять миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись формой на портале госуслуг. Об этом рассказали в Минцифры, сообщает в понедельник, 18 октября, ТАСС.

Фото: mos.ru mos.ru

В ведомстве пояснили, что анкеты на портале заполнили 2,36 миллиона россиян, которые также внесли данные членов своих семей. «Всего пять миллионов человек», — отметили в министерстве.

В ходе текущей переписи населения у граждан впервые появилась возможность сообщить свои данные в электронной форме, без контакта с переписчиками. Такую возможность имеют около 100 миллионов россиян, имеющих подтвержденную или стандартную учетную запись на портале госуслуг.