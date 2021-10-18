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В переписи населения на «Госуслугах» поучаствовали 5 миллионов россиян

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Пять миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись формой на портале госуслуг. Об этом рассказали в Минцифры, сообщает в понедельник, 18 октября, ТАСС.

Пять миллионов россиян прошли перепись на портале госуслуг
Фото: mos.rumos.ru

В ведомстве пояснили, что анкеты на портале заполнили 2,36 миллиона россиян, которые также внесли данные членов своих семей. «Всего пять миллионов человек», — отметили в министерстве.

В ходе текущей переписи населения у граждан впервые появилась возможность сообщить свои данные в электронной форме, без контакта с переписчиками. Такую возможность имеют около 100 миллионов россиян, имеющих подтвержденную или стандартную учетную запись на портале госуслуг.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно с 15 октября по 8 ноября.

Общество,ИТАР-ТАСС,
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