Врач назвал сроки появления иммунитета после прививки от COVID-19

Иммунитет к коронавирусу не появляется сразу же после первого введения вакцины, на его формирование нужны где-то полтора месяца. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, сейчас защищены от тяжелого течения коронавируса те, кто прошел полный курс вакцинации летом.

«Для того чтобы выработать новый иммунитет, нужно полтора месяца как минимум. То есть мы сегодня сделаем прививку, потом делаем вакцинацию вторую и только потом, через три где-то недели появляется у нас иммунитет, то есть полтора месяца», - пояснил Евгений Тимаков.

При этом инфекционист отметил, что те, кто пойдут делать прививку только сейчас, эпидемиологического значения уже иметь не будут.

«Потому что эпидемиологически это работает тогда, когда это все делается одномоментно, массово, тогда вирус не имеет возможности мутировать. Это называется стерильный иммунитет, когда он приходит к человеку, заражает его и дальше уже не может передаваться другому человеку, просто-напросто организм его убивает, имея иммунитет», - заявил он.