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Семьям проживающих в России иностранцев разрешили въезд в страну

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Россия снимает «антиковидный» запрет на въезд родственников иностранцев, которые постоянно живут в стране. Об этом в Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД России.

Семьям проживающих в России иностранцев разрешили въезд в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Антиковидный запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (т. е. имеющих вид на жительство в России)», - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что право на въезд имеют супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.

В МИД также отметили, что въезд указанных лиц на территорию РФ возможен при предъявлении ими копии документа, подтверждающего степень родства - свидетельство о браке, рождении и другие документы - или установление опеки или попечительства.

«В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках, приглашающее лицо, которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в РФ, должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику», - заявили в министерстве.

Ранее в России из-за пандемии коронавируса был введен запрет на въезд иностранных граждан. Изначально он действовал с 18 марта по 30 апреля 2020 включительно, затем был продлен бессрочно. При этом в 2020 году был упрощен визовый режим для иностранных граждан, родственники которых являются российскими гражданами, они смогли получать визы сроком до года.

Общество,МИД,МВД,
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