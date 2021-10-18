Какой сегодня праздник

18 октября в мире празднуют День галстука и День конфет, а также Международный День пищевой промышленности. В Азербайджане в эту дату отмечают День Независимости, в США - День Аляски и День без бороды (его празднуют, публикуя фото гладко выбритых лиц в соцсетях), а в Европе - День бумажного пакета (его учредила ассоциация ведущих европейских производителей крафт-бумаги в рамках борьбы с изменением климата).

Фото: ТАСС ТАСС

В православном календаре 18 октября - память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. По народному календарю, если 18 октября на березах и дубах остается листва - к суровой зиме.

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18 октября Аляска перешла от России США (1867 год), в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении госслужбы, свободы выбора места жительства и отмены телесных наказаний (1906), подлодка впервые в истории была потоплена в бою другой субмариной (1914, английскую подлодку Е-3 атаковала немецкая U-27).

В этот день советские войска вступили в Чехословакию (1944), в СССР был проведен первый старт баллистической ракеты дальнего действия (1947), состоялся первый в истории полет кошки в космическое пространство (1963, французские ученые запустили кошку по имени Фелисетт на ракете Véronique AG1), состоялось последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР (1991), началась операция по подъему тел моряков с затонувшей подлодки «Курск» (2000).