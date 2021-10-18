Какой сегодня праздник

18 октября в мире празднуют День галстука и День конфет, а также Международный День пищевой промышленности. В Азербайджане в эту дату отмечают День Независимости, в США - День Аляски и День без бороды (его празднуют, публикуя фото гладко выбритых лиц в соцсетях), а в Европе - День бумажного пакета (его учредила ассоциация ведущих европейских производителей крафт-бумаги в рамках борьбы с изменением климата).
В православном календаре 18 октября - память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. По народному календарю, если 18 октября на березах и дубах остается листва - к суровой зиме.
18 октября Аляска перешла от России США (1867 год), в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении госслужбы, свободы выбора места жительства и отмены телесных наказаний (1906), подлодка впервые в истории была потоплена в бою другой субмариной (1914, английскую подлодку Е-3 атаковала немецкая U-27).
В этот день советские войска вступили в Чехословакию (1944), в СССР был проведен первый старт баллистической ракеты дальнего действия (1947), состоялся первый в истории полет кошки в космическое пространство (1963, французские ученые запустили кошку по имени Фелисетт на ракете Véronique AG1), состоялось последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР (1991), началась операция по подъему тел моряков с затонувшей подлодки «Курск» (2000).
18 октября родились советский писатель Юрий Тынянов (1894 год), советский и российский писатель-фантаст Кир Булычев (1934), чехословацкая и американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова (1956), российский журналист Сергей Доренко (1959), американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм (1960), народный артист России Сергей Безруков (1973), украинская певица Светлана Лобода (1982), американский актер и певец Зак Эфрон (1987).
18 октября скончались французский астроном Жан-Доминик Кассини (1845 год), русский историк и археолог Козьма Аверин (1849), американский изобретатель Томас Эдисон (1931), испанский коммунист и убийца Льва Троцкого Рамон Меркадер (1978), советский и российский политик, один из идеологов перестройки Александр Яковлев (2005).