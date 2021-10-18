В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.29
Войти в почту

Какой сегодня праздник

Елена Прошина
13 минут назад

18 октября в мире празднуют День галстука и День конфет, а также Международный День пищевой промышленности. В Азербайджане в эту дату отмечают День Независимости, в США - День Аляски и День без бороды (его празднуют, публикуя фото гладко выбритых лиц в соцсетях), а в Европе - День бумажного пакета (его учредила ассоциация ведущих европейских производителей крафт-бумаги в рамках борьбы с изменением климата).

Какой сегодня праздник
Фото: ТАССТАСС

В православном календаре 18 октября - память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. По народному календарю, если 18 октября на березах и дубах остается листва - к суровой зиме.

Видео дня

18 октября Аляска перешла от России США (1867 год), в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении госслужбы, свободы выбора места жительства и отмены телесных наказаний (1906), подлодка впервые в истории была потоплена в бою другой субмариной (1914, английскую подлодку Е-3 атаковала немецкая U-27).

В этот день советские войска вступили в Чехословакию (1944), в СССР был проведен первый старт баллистической ракеты дальнего действия (1947), состоялся первый в истории полет кошки в космическое пространство (1963, французские ученые запустили кошку по имени Фелисетт на ракете Véronique AG1), состоялось последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР (1991), началась операция по подъему тел моряков с затонувшей подлодки «Курск» (2000).

18 октября родились советский писатель Юрий Тынянов (1894 год), советский и российский писатель-фантаст Кир Булычев (1934), чехословацкая и американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова (1956), российский журналист Сергей Доренко (1959), американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм (1960), народный артист России Сергей Безруков (1973), украинская певица Светлана Лобода (1982), американский актер и певец Зак Эфрон (1987).

18 октября скончались французский астроном Жан-Доминик Кассини (1845 год), русский историк и археолог Козьма Аверин (1849), американский изобретатель Томас Эдисон (1931), испанский коммунист и убийца Льва Троцкого Рамон Меркадер (1978), советский и российский политик, один из идеологов перестройки Александр Яковлев (2005).

Общество,Юрий Тынянов,Зак Эфрон,Александр Яковлев,Лев Троцкий,Кир Булычев,Светлана Лобода,Жан-Клод Ван Дамм,Томас Эдисон,Сергей Доренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители