Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов. Видео

Экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов «Never Gonna Give You Up» певца Рика Эстли на концерте Climate Live в Стокгольме, посвященному теме защиты климата. Об этом сообщает портал AD.nl.
18-летняя шведка, известная своими резкими высказываниями и критикой деятельности политиков в сфере окружающей среды, вышла на сцену со своим коллегой Андреасом Магнуссоном, чтобы «преподнести другим активистам приятный сюрприз», и исполнила популярную композицию британского певца.
«В конце концов, на самом деле мы подростки, которые могут шутить друг с другом, а не просто злые дети, как нас часто изображают СМИ», — заявила Тунберг.