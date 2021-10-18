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Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов. Видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

Экоактивистка Грета Тунберг исполнила хит 1980-х годов «Never Gonna Give You Up» певца Рика Эстли на концерте Climate Live в Стокгольме, посвященному теме защиты климата. Об этом сообщает портал AD.nl.

18-летняя шведка, известная своими резкими высказываниями и критикой деятельности политиков в сфере окружающей среды, вышла на сцену со своим коллегой Андреасом Магнуссоном, чтобы «преподнести другим активистам приятный сюрприз», и исполнила популярную композицию британского певца.

«В конце концов, на самом деле мы подростки, которые могут шутить друг с другом, а не просто злые дети, как нас часто изображают СМИ», — заявила Тунберг.

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