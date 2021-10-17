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В Госдуме призвали запретить россиянкам летать в Турцию

Ювелина Бернст
20 минут назад

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним россиянкам следует запретить ездить в Турцию. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В Госдуме призвали запретить россиянкам летать в Турцию
Фото: ТАССТАСС

«Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем», - объяснил свою инициативу Милонов.

По словам депутата, российские женщины массово жалуются на недобросовестность турецких мужчин, которые сначала красиво за ними ухаживают. Однако, если в результате отношений рождается ребенок, он «оказывается в собственности» у таких отцов, в то время как матери остаются «совершенно бесправными».

Кроме того, в Турции распространен контрафактный алкоголь, предупредил депутат. По его данным, алкоголь туда возят из Северного Кипра, где его делают из денатурата. Поэтому от россиянок также поступает много жалоб, которые которые каким-либо образом пострадали от такого алкоголя.

Депутат «Единой России» Виталий Милонов на днях был избран на должность заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Общество,Виталий Милонов,Единая Россия,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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