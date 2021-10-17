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Пострадавшая от нападения медведя в Орле рассказала об инциденте

Ювелина Бернст
1 час назад

Дрессировщица, на которую напал медведь во время выступления в цирке в Орле, объяснила поведение животного. Ее слова приводит издание «Подъем».

Пострадавшая от нападения медведя в Орле рассказала об инциденте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она предположила, что причиной стала ревность животного к ребенку в ее утробе. Однако дрессировщики будут разбирать данный случай, чтобы сказать точно.

По словам женщины, сейчас медведь ведет себя как обычно: «мило обтирается [о пострадавшую], ходит вокруг, как будто ничего и не было»

Она также сообщила, что медведь не причинил ей серьезных повреждений: «буквально две царапины и легкий ушиб ноги». С ребенком тоже все в порядке.

Медведя от выступлений пока освободили, он вернется на арену «как только, так сразу», добавила женщина.

16 октября во время вечернего представления в орловском цирке дрессированный медведь напал на ассистентку укротителя. Представление с участием зверя проходило на арене, где не было ограды между ареной и зрителями.

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