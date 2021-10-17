В России выявили новый максимум заражений COVID-19

В России за последние сутки выявили 34 303 новых случая заражения коронавирусом — это новый максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 7 992 687. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.
34 303 новых случая COVID-19 выявили в России впервые за прошедшие сутки
Днем ранее в стране зафиксировали 33 208 заражений — также антирекорд по числу заболевших.
Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323) и в Московской области (2759). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Чукотском автономном округе (18) и в Магаданской области (23).
За сутки умерли 997 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии скончались 223 312 человек. Суточный показатель выздоровлений составил 18 717, общий — 7 000 624.